PERUGIA – Il coronavirus è arrivato anche sul promontorio di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. Ne dà notizia lo stesso municipio, attraverso la pagina Facebook, confermando che il tampone effettuato su un cittadino è risultato positivo al Covid-19.

“Dalle prime informazioni la fonte di trasmissione è esterna al territorio comunale”, precisa il Comune. La quarantena è già stata attivata e le indagini epidemiologiche della Usl sono in corso.

“L’Amministrazione Comunale rinnova – si legge su Fb – la piena fiducia nelle procedure della direzione sanitaria e della task force regionale e nel contempo, in un quadro precauzionale, il Sindaco ha ritenuto opportuno attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile”.

Già in mattinata l’assessore alla Sanità dell’Umbria, Luca Coletto, aveva parlato di tre nuovi casi accertati in regione, uno dei quali è quello di Castiglione. Sale quindi a 12 il numero delle persone positive al coronavirus in Umbria. “I pazienti – ha spiegato Coletto – sono in buone condizioni e al momento sono in osservazione nelle loro abitazioni”.

“Nel complesso – afferma l’assessore – la gestione dei pazienti in Umbria per i sanitari e le istituzioni non è affannosa e la situazione è, nei limiti del possibile, abbastanza tranquilla. Una persona è in terapia intensiva, due sono in isolamento presso i reparti di malattie infettive degli ospedali di Perugia e Terni, altre 133 persone sono a casa in isolamento fiduciario”.

Fonte: Facebook, Il Giornale dell’Umbria