Coronavirus, la catena della foto della candela e… Satana. Le ultime da WhatsApp

ROMA – Togli la tua foto profilo di WhatsApp e metti l’immagine di una candela. Questa l’ultima catena social che si è generata in questo clima cupo da emergenza coronavirus.

“Togli per il momento la foto del tuo profilo – recita il messaggio – e metti quella della candela della speranza, inviala a tutti i tuoi amici così per 24 ore abbiano lo stesso profilo per tutti i malati del Covid-19 e così alla fine vedremo quante candele sono state accese”.

Finita qui? Ovviamente… no. Fino alla candela, fino al mettere la foto di una candela in un momento difficile, si era di fronte a una situazione relativamente normale. Niente di così complicato. Nessuna bufala all’orizzonte. Nessun complotto. Nessun nuovo farmaco miracoloso. Solo una semplice candela.

Poi arriva il messaggio, uno dei tanti, sui social. Messaggio che fa così: : “Messaggio cristiano urgente importante – Cancellate subito tutte le candele che avete messo nei social. E’ un rito satanico: il 24 marzo è la festa della bestia e si prepara con l’accensione di una candela il 23 sera. Avvisate quanti hanno pubblicato l’immagine di una candela accesa. Grazie”.

Ecco. Ci mancava anche questo. Niente Satana ovviamente. Niente satanismo. Niente festa della bestia anche se il nome sembra non male. Quella della candela è una catena normale. Normale, insomma. Folle come tutte le catene ma pur sempre una semplice catena.