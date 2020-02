NAPOLI – All’ospedale di Cava de’ Tirreni (Salerno) è stato attivato il protocollo per un presunto caso di coronavirus. Il paziente è un bimbo di tre anni, che è arrivato al “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. La mamma ha raccontato che il piccolo è stato in contatto con alcuni cinesi.

Ora dovrà essere trasportato all’ospedale “Cotugno”, struttura specializzata in malattia infettive e struttura di riferimento in Campania per questi casi. Il trasferimento avverrà con un’ambulanza ad alto contenimento dell’associazione Humanitas di Salerno.

Si tratterebbe del terzo caso sospetto in Campania. Un cittadino cinese rientrato , dai festeggiamenti del capodanno cinese a Battipaglia sempre in provincia di Salerno, circa tre giorni fa si era rivolto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza accusando sintomi riconducibili al coronavirus. I primi accertamenti compiuti, avevano escluso il contagio. I sanitari avevano deciso di trasferirlo all’ospedale Cotugno di Napoli, centro regionale per le malattie infettive.

Il terzo caso sospetto era stato riscontrato a Salerno il 10 febbraio scorso. Un 42enne si era presentato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dichiarando di essere stato reduce da due mesi in Cina e di avere la febbre. Il test aveva escluso il contagio.

Fonte: Ansa, Messaggero, L’Occhio di Salerno, ildenaro.it.