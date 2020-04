MILANO – Spesa in ordine alfabetico per evitare le code davanti ai supermercati: questa la misura del comune di Cesano Boscone, vicino Milano, per contrastare il coronavirus. A partire dal 2 aprile, i cittadini potranno recarsi a fare la spesa solo in funzione del proprio cognome e in alcuni giorni e sono previste multe per chi non rispetterà l’orario.

Sul sito del Comune si legge: “A fronte dei troppi assembramenti davanti ai supermercati, il Comune limita gli accessi prevedendo la turnazione settimanale in base all’ordine alfabetico dei cognomi dei cittadini”. Da lunedì a sabato, dall’apertura degli esercizi commerciali fino alle ore 19, si seguiranno queste turnazioni:

Lunedì e giovedì: cittadini con iniziali del cognome dalla lettera A alla lettera E;

Martedì e venerdì: cittadini con iniziali del cognome dalla lettera F alla lettera M;

Mercoledì e sabato: cittadini con iniziali del cognome dalla lettera N alla lettera Z.

Dopo le ore 19 di ogni giorno e la domenica l’accesso invece sarà libero. I trasgressori rischiano multe da 25 a 100 euro, mentre il personale sanitario che esibisce il badge potrà accedere in qualsiasi giorno e orario, e saltando le code.

(Fonte ANSA e Comune di Cesano Boscone)