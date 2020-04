ROMA – Per la terza volta è stato multato dopo che aveva violato i divieti imposti dal governo per l’emergenza coronavirus. Accade a Rovereto dove un ciclista è stato sorpreso imperterrito in sella alla sua bicicletta. Ai carabinieri ha detto di essere una “persona umana soggetto di diritto internazionale” e quindi non sottoposto alle normative in materia.

“Sto lavorando e rispetto le distanze di sicurezza”, ha aggiunto, immortalando la scena in un video postato online. L’uomo afferma inoltre che farà ricorso al commissariato del governo perché a suo dire la sanzione è nulla essendo “intestata alla persona fisica”.

Lo avevano fermato già il 19 e il 14 marzo marzo scorso nei pressi di Trento. Anche in quelle occasioni aveva fornito motivazioni alquanto bizzarre, negando la validità delle misure contenitive: “Una bufala, che non accetto”, disse accusando i poliziotti di sequestro di persona e abuso di potere. In quel caso era scattata anche la denuncia penale per inosservanza dei Dcpm.

Di seguito il video della sua prima performance: