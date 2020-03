Coronavirus, ubriaca alla guida di notte travolge tre auto in sosta. Denunciata una donna a Civitavecchia (Foto archivio Ansa)

ROMA – In auto di notte, ubriaca e nonostante il divieto di circolazione imposto per l’emergenza coronavirus. E’ successo martedì notte a Civitavecchia, dove una donna con regolare permesso di soggiorno e residente in città, è stata fermata dopo che si era andata a schiantare contro tre auto parcheggiate, danneggiandole seriamente.

Gli agenti del commissariato di Civitavecchia, insieme ad una pattuglia della locale Polizia stradale, giunti sul posto hanno sottoposto la donna al controllo dell’etilometro ed hanno accertato un tasso alcolico oltre tre volte il limite consentito.

La donna, dopo essere risultata positiva, ha reagito in modo violento e si è scagliata contro i poliziotti con spinte, calci, insulti e minacce. Dovrà rispondere di oltraggio, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, guida in stato di ebrezza, oltre alla denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità poiché circolava senza un valido motivo di necessità.

Fonte: Agi