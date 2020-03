SALERNO – Una mascherina e due sacchetti, uno contenente farina, l’altro lievito naturale. E’ il kit di sopravvivenza che Perito piccolo comune nel cuore del Cilento, ha distribuito ai suoi abitanti, all’anagrafe poco più di 800, compresa la frazione di Ostigliano situata a a 5 chilometri di distanza.

“La farina simboleggia la rinascita, il lievito la trasformazione, due alimenti ai quali abbiamo affidato il nostro messaggio di vicinanza – ha scritto il sindaco Carlo Cirillo nella lettera che accompagna i preziosi regali – La mascherina è il nostro modo per ricordare a ciascuno che il momento che stiamo vivendo, intriso di limiti e preoccupazioni, possa essere superato anche attraverso l’impegno di ciascuno”.

Un bel gesto graditissimo tra la popolazione, come si evince dai numerosi messaggi affidati a Facebook per rispondere all’amministrazione comunale. “Grazie per il pensiero -scrive Giusy C. – una iniziativa lodevole”.

Fonte: Ansa