TRIESTE – Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dopo essersi consultato con il governatore Massimiliano Fedriga e con il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, ha annullato le seduta d’Aula previste per mercoledì 4 e giovedì 5 marzo dopo che è risultato positivo al test del coronavirus un consigliere regionale, martedì presente alle prime fasi della seduta dell’Assemblea legislativa.

Il consigliere è stato trattenuto in osservazione nel reparto infettivi dell’ospedale di Cattinara (Trieste), mentre è stato attivato il protocollo previsto per le verifiche del caso da effettuare sui familiari, sui consiglieri regionali ed eventuali altre persone che fossero entrate in contatto con lui nel raggio di un metro. Allo stesso tempo, ha confermato il presidente del Consiglio Fvg, Zanin, saranno messe in atto tutte le misure di prevenzione e sanificazione previste per l’Aula del Consiglio regionale. (Fonte: Ansa)