ROMA – Sono complessivamente 100.269 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri (venerdì 10 aprile ndr) di 1.996. Venerdì l’incremento era stato di 1.396. Il dato è stato fornito nel consueto bollettino della Protezione Civile.

Sono 32.534 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.079 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.985.

Sono invece 19.468 le vittime dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 619. Venerdì l’aumento era stato di 570.

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 152.271, con un incremento rispetto a ieri di 4.694. Il numero totale dei tamponi esguiti in tutta Italia è 963.473. “C’è stato un incremento di 56mila tamponi”, ha spiegato il commissario Angelo Borrelli.

Un dato certamente positivo è il calo ancora per l’ottavo giorno consecutivo dei ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.381 i pazienti nei reparti, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.174 sono in Lombardia, in calo di 28 rispetto a ieri. Dei 100.269 malati complessivi, 28.144 sono poi ricoverati con sintomi – 98 in meno rispetto a ieri – e 68.744 sono quelli in isolamento domiciliare.

“Abbiamo ricevuto la bella notizia di un signore di 94 anni guarito alle porte di Roma. Questo è il messaggio più bello per fare gli auguri a tutti noi e a tutti voi di una buona Pasqua e ringraziare chi sta dando il proprio contributo”. A dirlo è il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, chiudendo la consueta conferenza stampa quotidiana (fonte: Ansa).