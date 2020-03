Coronavirus contagi zero in Italia. Tabella previsioni regione per regione (Foto archivio Ansa)

ROMA – Contagi zero in Italia. Zero nuovi casi di coronavirus. Quando? biettivo seconda o terza settimana di maggio. È il momento in cui, alle tendenze attuali, sull’intero territorio italiano potrebbero azzerarsi le nuove diagnosi di contagio da Covid-19. Si dovrebbe arrivare a quel momento fra il 5 e il 16 maggio. Ma alcune regioni, Veneto e Piemonte inclusi, possono raggiungere il risultato già nella prima metà di aprile e in ogni caso quasi tutte entro il mese prossimo.

Sono le previsioni dell’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia. L’intento è formulare le prime proiezioni attendibili sulla data alla quale l’Italia arriverà alla frontiera di quota zero nei nuovi contagi registrati.

Ecco la tabella con le previsioni della data “contagio zero” regione per regione (mancano Molise, Marche e Sardegna perché la base dati è per il momento ritenuta non abbastanza ampia). (Fonte Eief).