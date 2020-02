ROMA – Un uomo di 38 anni di nazionalità italiana è ricoverato all’ospedale di Codogno in provincia di Lodi, dopo essere risultato positivo al test del coronavirus. “Sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera aggiungendo che ‘uomo “è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti”.

“Le persone che sono state a contatto con il paziente – ha aggiunto l’assessore – sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie”. Una conferenza stampa è prevista per la mattina di venerdì 21 febbraio, ad un orario che sarà comunicato in seguito.ha aggiunto Gallera. Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti. A quanto pare, il 38enne si è presentato di sua spontanea volontà al pronto soccorso dell’ospedale si Codogno nella giornata di giovedì.

Intanto dalla Cina arrivano alcuni dati sui decessi diffusi dal Governo. Il coronavirus ha causato altri 115 vittime nella sola provincia di Hubei, l’epicentro dell’epidemia. In tutto, nella sola Cina, ci sono 2233 morti.

Fonte: Ansa, Repubblica