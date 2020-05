Coronavirus contagio zero in 5 regioni. Ma in Lombardia 441 nuovi casi su 669 totali (Foto Ansa)

ROMA – Per la prima volta 5 regioni italiane non hanno nuovi contagi. Si tratta di Sicilia, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna (per il secondo giorno consecutivo) e la provincia autonoma di Bolzano.

Un dato non da poco che dimostra come il virus stia pian piano sparendo. Purtroppo non ovunque.

Mentre in tutta Italia i nuovi contagi sono in calo in Lombardia infatti il numero non riesce a scendere. Su 669 nuovi casi totali in Italia rispetto al 22 maggio, ben 441 sono in Lombardia.

I dati della Lombardia.

Sono meno di duecento i malati di Covid ricoverati in terapia intensiva in Lombardia, precisamente 199, otto meno di ieri. Una soglia che l’assessore al Welfare Giulio Gallera considera “simbolica”.

Un dato così basso non si aveva dal 4 marzo. Sono 86.825 in tutto le persone contagiate (+441) con 17.191 tamponi effettuati in un giorno.

In calo anche il numero dei ricoverati negli altri reparti, 4.026, due meno di ieri. Il numero dei decessi ha raggiunto i 15.840, di cui 56 in un giorno.

I dati Regione per Regione.

Il dato fornito è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 86.825 (+441, +0,5%; ieri +293)

Emilia-Romagna 27.513 (+43, +0,2%; ieri +53)

Veneto 19.069 (+10, +0,1%; ieri +21)

Piemonte 30.137 (+60, +0,2%; ieri +87)

Marche 6.701 (+4, +0,1%; ieri +8)

Liguria 9.427 (+38, +0,4%; ieri +45)

Campania 4.744 (+11, +0,2%; ieri +10)

Toscana 10.047 (+12, +0,1%; ieri +35)

Sicilia 3.421 (nessun nuovo caso; ieri +4)

Lazio 7.607 (+18, +0,2%; ieri +31)

Friuli-Venezia Giulia 3.233 (+ 6, +0,2%; ieri +12)

Abruzzo 3.221 (+1, +0,1%; ieri +8)

Puglia 4.448 (+8, +0,2%; ieri +27)

Umbria 1.430 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.590 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Calabria 1.157 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Sardegna 1.356 (nessun nuovo caso, come ieri)

Valle d’Aosta 1.177 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Trento 4.395 (+7, +0,2%; ieri +10)

Molise 431 (+5, +0,2%; ieri +3)

Basilicata 398 (+4, +1%; ieri nessun nuovo caso).