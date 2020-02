Coronavirus, Conte: “Salvini? Si dovrebbe astenere dallo speculare. Stop Schengen è insostenibile”

ROMA – In questo momento “qualcuno dovrebbe pagare per le sciocchezze. Non vorrei essere costretto a mostrare i messaggi e le telefonate che ho fatto a Salvini. Lui potrà partecipare al tavolo che faremo anche con le opposizioni” e nel frattempo “si dovrebbe astenere dallo speculare”.

Il premier Giuseppe Conte, dopo un’altra giornata da incubo per l’Italia alle prese con il coronavirus, risponde a Matteo Salvini. Salvini che si era lamentato nelle scorse ore per non essere stato contattato o chiamato dal premier:

“Sarebbe la buona volta – dice Conte – che qualcuno paghi per le sciocchezze, per gli attacchi strumentali. Non ci si può sottrarre al confronto quando si è leader dell’opposizione: non vorrei essere costretto a rivelare un messaggio che ho mandato e far vedere tutte le telefonate senza risposta ricevuta. Il leader dell’opposizione ha la responsabilità di non dire sciocchezze e non speculare su queste vicende”.

Il premier poi richiama anche le Regioni.

Basta, dice Conte,”iniziative autonome non giustificate e basta andare in ordine sparso perché si rischia di far danno”.

“Dobbiamo evitare – le parole di Conte – che alcuni governatori al di fuori delle aree di contagio possano adottare iniziative autonome. Nessuno deve andare per la sua strada altrimenti provocheremmo confusione a livello nazionale. Non è possibile che tutte le regioni vadano in ordine sparso perché le misure rischiano di risultare dannose”.

Conte risponde poi alla possibilità che la Regione Marche decida di chiudere le scuole:

“Ho raccomandato al governatore Ceriscioli di astenersi dalla sospensione delle attività scolastiche perché non sono giustificate”.

E ancora: “Io ho adottato la linea della trasparenza. Questa è alla base della fiducia che dobbiamo avere reciprocamente noi del governo e i governi territoriali e tutti i cittadini. Poi tutti devono ascoltare e seguire queste indicazioni che diamo”.

Capitolo Schengen.

“Oggi ci siamo confrontati anche sul tema della chiusura delle frontiere: abbiamo ragionato e tutti hanno condiviso che era una misura insostenibile e non perseguibile”.

Fonte: Ansa.