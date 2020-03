ROMA – Coronavirus, i controlli agli aeroporti servono a poco, sentenzia Science. I termometri e i questionari sulla salute potrebbero apparire rassicuranti, ma molto raramente “intercettano” i passeggeri contagiati, titola l’articolo di Dennis Normile sulla nota rivista scientifica.

“La ricerca e le recenti esperienze mostrano che lo screening dei passeggeri in partenza o in arrivo servirà ben poco a rallentare la diffusione del virus; è estremamente raro che gli screeners intercettino le persone contagiate”.

Secondo Normile, nelle prime 3 settimane di screening dei passeggeri che arrivavano dalla Cina, gli Stati Uniti hanno individuato solo un contagio tra 46.016 viaggiatori, secondo un rapporto del 24 febbraio dei Centers for Disease Control and Prevention. Ciò chiaramente non ha impedito al virus di diffondersi negli USA dalla Cina. (I passeggeri erano cittadini statunitensi, residenti fissi che con le loro famiglie erano stati in Cina nei precedenti 14 giorni; a chiunque altro avesse visitato il paese è stato semplicemente negato l’ingresso).

La Cina, nel frattempo, non ha individuato otto lavoratori di ristoranti provenienti da Bergamo, andati a Shanghai il 27 e 29 febbraio. L’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong controlla i passeggeri in arrivo utilizzando l’imaging termico che segnala il loro stato di salute; non è chiaro se uno degli otto abbia avuto sintomi o cosa abbiano detto sulla loro salute.

Esistono molti modi in cui le persone infette possono non essere individuate: gli scanner termici e i termometri portatili misurano la temperatura dell’epidermide, che può essere superiore o inferiore alla temperatura corporea interna, il parametro principale per le febbri. I dispositivi producono falsi positivi e falsi negativi.

I passeggeri potrebbero assumere antipiretici o mentire sui sintomi e sui luoghi recenti in cui si trovano. In particolare, le persone infette ancora nella fase di incubazione sono asintomatiche e per questo non vengono individuate. Per COVID-19, il periodo è compreso tra i 2 e i 14 giorni.

I programmi di screening sono costosi: nel 2003, per la SARS, il Canada ha speso circa 5,7 milioni di dollari per un inutile programma di screening di ingresso e nel 2009 l’Australia ha speso 50.000 dollari l’H1N1.

Non è stato un completo spreco di denaro. Implementando lo screening di uscita per l’Ebola, i paesi dell’Africa occidentale colpiti dall’epidemia potrebbero aver contribuito a evitare ulteriori restrizioni di viaggio da parte di altri paesi. E sapere che è in atto uno screening può dissuadere alcune persone infette o esposte dal viaggiare.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha linee guida dettagliate per i paesi che vogliono sottoporre a screening i passeggeri. Lo screening delle uscite dovrebbe iniziare con i controlli della temperatura, dei sintomi e domande ai passeggeri sulla potenziale esposizione ai contatti ad alto rischio. I passeggeri che presentano dei sintomi devono essere sottoposti a ulteriori esami e test medici e se positivi devono essere messi in isolamento e curati. Lo screening di ingresso è anche un’opportunità per raccogliere informazioni sui contatti – utili nel caso in cui i passeggeri vengano contagiati durante un volo – e per fornire assistenza, afferma l’OMS.

Ma lo screening, anche se eseguito bene, serve principalmente a mostrare che i governi stanno facendo qualcosa, afferma l’epidemiologo Ben Cowling dell’Università di Hong Kong. Nella migliore delle ipotesi, ha sostenuto che “le misure volte a catturare i contagi ritarderanno un’epidemia locale ma non la preverranno”.