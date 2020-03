Coronavirus, a Cosenza sessanta medici di base in quarantena

ROMA – Sessanta medici di famiglia a Cosenza sono stati posti in quarantena dopo aver avuto contatti, negli ultimi giorni, con un informatore farmaceutico risultato positivo al nuovo coronavirus.

Lo spiega all’agenzia Ansa Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale (Fimmg). La situazione, rileva, “è preoccupante. A seguito della quarantena per questi 60 colleghi, infatti, circa 70mila cittadini calabresi da oggi si ritroveranno sprovvisti del medico di base cui fare riferimento”.

Fonte: Ansa.

Coronavirus in circolo a Roma. Istituto superiore di Sanità: “O lo capite o sarà come Lodi”

Con lentezza, ma il coronavirus si aggira per Roma, il contagio è cominciato come dimostra la positività del presidente della Regione e segretario Pd Nicola Zingaretti (“E’ arrivato”, aveva postato) e le decine di casi analoghi. A differenza di quanto avvenuto nella zona intono a Lodi, tuttavia, romani e laziali ne sono coscienti, quindi è bene attrezzarsi per tempo rispettando protocolli, prescrizioni e suggerimenti. E’ quanto consiglia Gianni Rezza, il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, mentre informa la popolazione sulla diffusione del virus.

Coronavirus ha iniziato a circolare a Roma, “anche se le catene di trasmissione sono per ora piccole. Ma ne dobbiamo prendere atto, altrimenti si fa il patatrac come a Lodi, di nuovo. Solo che stavolta eravamo avvertiti”, ha dichiarato Rezza ai microfoni di Radio Anch’io (Radio 1).

Fonte: Radio 1, Ansa.