Coronavirus, quella del Covid-19 non è fra le peggiori pandemie della storia. La peggiore fu quella della Peste nera del XIV secolo

Coronavirus, quella del Covid-19 non è fra le peggiori pandemie della storia

ROMA – No, quella in corso non è la peggiore epidemia della storia.

A dirlo è uno studio realizzato dai ricercatori di Deutsche Bank.

Lo studio mette a confronto i dati sulla mortalità delle 27 peggiori crisi epidemiche della storia umana, a partire dalla Peste antonina del Secondo secolo dopo Cristo per finire con l’attuale del Covid-19.

Il risultato?

La peggiore epidemia della stoiai, recita la ricerca, è stata di gran lunga la Peste nera che nel Quattordicesimo secolo sterminò oltre il 40% della già poco popolosa umanità dell’epoca.

Nella, macabra, classifica, segue la Peste di Giustiniano, che nel Sesto secolo d.C. aveva registrato una mortalità del 28%.

Sono livelli mai raggiunti in nessuna altra occasione della storia: il tasso dell‘Influenza spagnola, un secolo fa, fu del 2,73%.

Una delle maggiori difficoltà incontrate dai ricercatori è stata legata all’individuazione di un tasso di mortalità affidabile per il coronavirus.

Allo stato attuale, è pari allo 0,002% della popolazione mondiale, ma lo studio cita l’esempio dell’elevatissimo rapporto morti/malati registrato in Italia (oltre il 12%), spiegando che è molto probabilmente dovuto alla sottostima del numero dei contagiati.