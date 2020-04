Coronavirus Crotone, la festa in strada con tanto di… trenino

ROMA – Una festa. Una festa in strada. Una festa in strada con tanto di trenino. Una festa in strada con tanto di trenino organizzata in piena emergenza coronavirus. Tutto è avvenuto nel giorno di Pasqua nel quartiere Fondo Gesù, a Crotone.

Le immagini della festa, come racconta il Crotonese.it, stanno in queste ore circolando su vari cellulari. Le immagini delle festa sono però arrivate anche alle forze dell’ordine e ora i partecipanti, come ovvio, rischiano multe e denunce per aver violato le restrizioni anti contagio.

E non è finita qui. Non è finita qui perché sempre in Calabria, questa volta a Cutro, una messa si è celebrata, sempre nel giorno di Pasqua, con tanto di distribuzione della comunione. (Fonte: ilcrotonese.it).

Pasqua, coronavirus, multe e denunce.

Ecco il punto della situazione. Ecco il punto della situazione sulle per multe e sulle denunce per il mancato rispetto delle norme anti contagio. Insomma: per il mancato rispetto delle restrizioni in atto. Sono quasi 14mila le sanzioni e 100 le denunce nel giorno di Pasqua. Almeno questi sono gli ultimi numeri disponibili.

Tra loro, tra i multati e i denunciati, anche 19 persone positive al virus che non hanno rispettato il divieto di allontanarsi da casa. In tutto il weekend le sanzioni sono state 26.270 su 494.282 controlli. (Fonte: Ansa).