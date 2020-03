Coronavirus, i decessi per fascia d’età: nessuno fino a 50 anni, l’89% fra gli over 70

ROMA – Sono 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a all’8 marzo. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile del 9 marzo. I guariti sono 724, 102 in più del giorno precedente. I morti sono 463, un incremento giornaliero di 97 unità. Dunque, forse avvicinandosi al picco dell’epidemia, cresce il numero dei decessi. Ma in che percentuale, in quale proporzione rispetto all’età?

Dividendo la popolazione per fasce anagrafiche risulta la progressione d’impatto seguente: 1% da 50 a 59 anni, 10% da 60 a 69, 31% da 70 a 79, 44% da 80 a 89, 14% ultra novantenni. Come si vede la fascia critica è dai 60 anni in su.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 4.490 i malati in Lombardia, 1.286 in Emilia Romagna, 694 in Veneto, 337 in Piemonte, 313 nelle Marche, 206 in Toscana, 94 nel Lazio, 119 in Campania, 97 in Liguria, 89 in Friuli Venezia Giulia, 52 in Sicilia, 46 in Puglia, 33 in Trentino, 30 in Abruzzo, 28 in Umbria, 14 in Molise, 19 in Sardegna, 15 in Valle d’Aosta, 9 in Calabria, 9 in Alto Adige, 5 in Basilicata. (fonti Ansa e Protezione Civile)