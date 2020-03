ROMA – “Non sapevo che a Villa Borghese fosse vietato correre e fate attività sportiva”. Si è giustificato così, secondo quanto riporta Leggo, il parlamentare di Forza Italia sorpreso a correre all’interno del parco romano. Il parlamentare è stato quindi denunciato, durante i controlli per verificare il rispetto del decreto del ministro della salute Roberto Speranza per contenere il contagio da coronavirus.

Il politico Ha circa sessant’anni. Indossava una tuta sportiva della Camera dei Deputati ed è stato denunciato ai sensi dell’articolo 650 del codice penale per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Per quanto riguarda l’identità del parlamentare il comando generale della polizia municipale di Roma guidata dal comandante Antonio Di Maggio mantiene il più stretto riserbo.

“Continuano i controlli per far rispettare le misure di prevenzione contro il coronavirus. Oggi 40 persone sono state già denunciate. Alcuni purtroppo ancora non hanno capito la gravità della situazione. La Polizia Locale ha fatto oltre 7 mila controlli stamattina, di cui più di 5 mila su macchine in transito”. Lo rende noto su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Gli agenti hanno verificato anche negozi e parchi – aggiunge – Al parco della Caffarella, insieme alla Protezione Civile, hanno usato anche dei droni. #RestateACasa: è un sacrificio a cui siamo chiamati tutti. È una responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti degli altri.

Gli agenti, ieri, hanno fermato anche un’infermiera che tornava a casa dopo un duro turno di lavoro in ospedale. So che li ha ringraziati per il lavoro svolto, incoraggiandoli a proseguire nei controlli. Invito tutti i cittadini a fare lo stesso – sottolinea Raggi – perché le donne e gli uomini della Polizia Locale, in questa fase delicata, stanno mettendo in campo tutte le loro energie per portare avanti i controlli nelle strade, tutti i giorni, fino a tarda notte. A tutela di tutti. Voglio ringraziare la grande maggioranza dei cittadini, che sta dimostrando responsabilità e forte senso di comunità. Supereremo questo momento insieme” conclude la sindaca.

Fonti: LEGGO, ANSA.