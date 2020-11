Coronavirus dicembre: studenti a scuola il 9 e poi tutti a casa il 31 notte (c’è il coprifuoco).

Sarà un dicembre a due facce sul fronte lotta al coronavirus: da una parte le scuole che con molta probabilità riapriranno in presenza il 9 dicembre, dall’altra il coprifuoco serale. Quello che infatti il governo vuole garantire (o almeno vorrebbe) è evitare che mentre i negozi riaprano la sera per lo shopping natalizio, le scuole continuino a restare chiuse. Per cui riaprire tutte e due.

Scuole aperte dal 9 dicembre, ma nessuno sembra voler assumersi la responsabilità.

Da una parte il Governo che ci pensa, con Speranza e Azzolina che ovviamente sono per la riapertura. Ma molti virologi (Galli in primis), sostengono che riaprire le scuole sarebbe un errore. I sindaci dicono ok alla riapertura ma prima vogliono conferme sulla sicurezza.

Poi ci sono i presidi, che chiedono vari potenziamenti: “Secondo noi ci sono delle condizioni che devono essere soddisfatte per il rientro a scuola: si tratta di un potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale, il potenziamento dei servizi delle Asl che consentano il tracciamento in tempi rapidi e naturalmente ci serve la disponibilità dei supplenti laddove manchino i docenti titolari”. Di questo passo scuola non riapre a dicembre…

Coronavirus “impone”: la mattina a scuola e la sera tutti a casa?

Se arriva la conferma della riapertura delle scuole e quella del coprifuoco, sarà un dicembre anomalo (ma questo già si sapeva) e diviso in due. La mattina studenti che tornano in classe, e quindi tornano anche sui mezzi pubblici, nei bar per colazione e merenda, in giro insomma come è giusto che sia anche per loro.

Il pomeriggio tutti a fare shopping, e poi la sera scatta il coprifuoco (forse scatterà dalle 23 o dalle 24) e quindi tutti a casa. Natale, come Capodanno, si stappa lo spumante con i genitori e in casa, niente feste, niente balli in piazza. Sperando nel 2021… (Fonte Ansa).