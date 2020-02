Blitz dice

Bambin* e ragazz* scritto così con l’asterisco per non scrivere bambini o bambine e ragazzi o ragazze. Su un manifesto che annuncia lettura fiabe a scuola. Asterischi ipocriti e prepotenti che danno per assodata, buona e giusta la violenza dell’abolire maschio e femmina. Stavolta ha ragione Meloni: follia, purtroppo lucida.