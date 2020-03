DOGLIANI (CUNEO) – Positiva al coronavirus, ha partorito una bambina. Per Dogliani, capitale delle Langhe cuneesi, la nascita è un “vero e proprio raggio di sole”. Così la definisce l’amministrazione comunale nell’informare che “mamma e piccola stanno bene”.

Il parto è avvenuto all’ospedale di Cuneo, mentre la bisnonna della neonata si trova in quello di Mondovì, anche lei positiva al coronavirus. La famiglia ha fatto sapere all’amministrazione comunale che né la bisnonna né la neo madre sono in terapia intensiva. E non sono neppure intubate.

La settimana scorsa una donna incinta positiva al coronavirus ha partorito una bimba negativa e sana. E’ successo all’ospedale di Massa, in provincia di Massa Carrara. La donna, riferisce il Tirreno, ha partorito con parto naturale dopo un travaglio durato sette ore. La sua piccola è risultata negativa al tampone per il Covid-19. Si trova adesso in isolamento nel reparto di neonatologia.

Quando la madre è arrivata in reparto, i medici hanno subito attivato le procedure perché alcuni sintomi che manifestava avevano fatto temere che la giovane potesse essere positiva al coronavirus. Ed era vero. A quel punto la donna è stata subito ricoverata nel reparto di malattie infettive. (Fonte Ansa).