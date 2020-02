FIRENZE – In Toscana sono due i casi di coronavirus che devono essere validati dall’Istituto superiore di sanità. Lo comunica la Regione Toscana.

I casi sono quelli di un imprenditore italiano ricoverato in isolamento a Firenze e di un altro italiano, di Pescia (Pistoia), ricoverato a Pistoia sempre in isolamento. In via preventiva, spiega la Regione, “sono in corso indagini epidemiologiche relative ai contatti. Questi ultimi sono stati sottoposti a isolamento domiciliare con sorveglianza attiva”.

Nel primo caso si tratta di un imprenditore 60enne che ha un’azienda in Oriente (non in Cina). L’uomo ieri pomeriggio si è presentato all’ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro a Firenze. Nella notte il tampone analizzato all’ospedale di Careggi ha rivelato la presenza del coronavirus Covid -19. Si attende ora il risultato del secondo esame da parte dell’Istituto superiore di sanità per l’ufficialità. L’uomo ha una polmonite interstiziale.

Quello di Pistoia è invece il caso di un uomo che è rientrato da Codogno nei giorni scorsi e si è messo a casa in auto-quarantena. Avrebbe avuto un po’ di febbre e gli esami hanno chiarito che ha il coronavirus, anche se la carica virologica è abbastanza debole. Anche per lui si aspetta la risposta dell’Istituto superiore di sanità.

Negativo invece il caso della donna soccorsa alla stazione centrale di Santa Maria Novella di Firenze ieri sera.