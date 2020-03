EBOLI – Primo caso di coronavirus ad Eboli, in provincia di Salerno. Un donna di 71 anni di Pompei è risultata positiva al Codiv-19. La conferma è arrivata dall’ospedale Cotugno di Napoli, dove sono stati analizzati i test e sono risultati positivi.

La paziente era stata ricoverata la sera di giovedì 5 marzo all’ospedale di Eboli dove era stato effettuato subito il tampone per verificare la positività o meno al coronavirus.

Nei giorni scorsi era stata ricoverata in un’altra struttura sanitaria ad Eboli ed è stata sottoposta ad un’intervento all’anca e avrebbe contratto la polmonite, secondo quanto scrive Il Mattino. Oggi si è scoperto che la pazienta è affetta dal coronavirus. La donna è stata quindi messa in isolamento.

Secondo quanto scrive Salerno Notizie, sarebbe stata anche in altri reparti e in pronto soccorso. Per questo motivo, stando al quotidiano online, è probabile che tutto il personale medico e sanitario debba essere messo in quarantena, così come i suoi familiari.

Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile, in Campania sono 57 i malati di coronavirus. (Fonti: Ansa, Il Mattino, Salerno Notizie)