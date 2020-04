BOLOGNA – Una giovane donna di 23 anni ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Policlinico Sant’Orsola di Bologna risulta ancora positiva al tampone per il coronavirus dopo 55 anni dalla diagnosi.

L’ultimo tampone eseguito il 16 aprile ha dato infatti esito positivo, spiega il Resto del Carlino, che riferisce il parere dei medici, che definiscono il suo caso “quasi unico in Italia”.

La giovane è entrata in ospedale il 28 febbraio ed è in isolamento da 55 giorni. Dall’arrivo in reparto, ha spiegato al Resto del Carlino l’infettivologo del Sant’Orsola, Luciano Attard, la paziente “dopo quattro giorni stava bene, ma i tamponi sono ancora positivi. La stiamo studiando attentamente. A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo. Usualmente la positività non supera le quattro settimane”.

La paziente la prende sul ridere: “Sono diventata un caso nazionale? Ormai ci rido su – ha detto al quotidiano emiliano – ora aspetto che gli operatori della sanità pubblica mi sottopongano ad esami del sangue più approfonditi, di tipo sierologico”.

La paziente “non era stata sottoposta ad alcuna terapia. Allora non si trattavano i casi lievi”, ha spiegato l’infettivologo.

Coronavirus, i contagi in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna sono 23.434 i casi di positività al coronavirus, 342 in più rispetto a ieri. Le nuove guarigioni sono 445 (7.146 in totale).

I test hanno raggiunto quota 140.874, 5.996 in più rispetto a ieri, n calo i casi positivi attivi: -160 rispetto a ieri (13.084 contro 13.244).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 282, stabili rispetto ieri, mentre diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-81).

Sono invece 57 i nuovi decessi: 22 uomini e 35 donne, complessivamente in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.204.

I nuovi decessi riguardano 10 residenti nella provincia di Piacenza, 6 a Parma, 11 a Reggio Emilia, 9 a Modena, 10 a Bologna (uno nell’imolese), uno a Ferrara, uno a Ravenna, due a Forlì-Cesena, cinque Rimini; due di fuori regione. (Fonti: Ansa, Il Resto del Carlino)