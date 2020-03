Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “L’epidemia sarà lunga. L’estate, forse, sarà un punto di svolta”

ROMA – L’epidemia “sarà lunga e anche a fronte di un calo dei nuovi casi di contagio, il rallentamento delle misure andrebbe fatto con estrema cautela, non sicuramente nell’arco dei prossimi mesi. L’estate potrebbe essere il punto di svolta per lo stop alla misura del rimanere a casa”.

Queste le parole dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’Università di Pisa e responsabile epidemiologia nella task force per l’emergenza coronavirus in Puglia: “Le misure, a partire dal restare a casa, vanno mantenute fino a quando tutti i focolai sono spenti”.

Le metropolitane delle città, continua, “vanno chiuse se non si riesce a gestirle in sicurezza, con pochissime persone per corsa”.

“Già 20 persone in un vagone – rileva – le considero un rischio notevole ai fini della diffusione del contagio. Se non si rispetta il metro di distanza, il rischio cresce anche perchè si tratta di un ambiente chiuso”. Ora, “le grandi città sono quelle a massimo rischio. Ci aspettiamo un aumento dei casi lì e al Centro-Sud”.

Il “rischio di un ritorno dell’epidemia, anche dopo un periodo di assenza di nuovi casi come per il comune di Vò Euganeo, esiste, ed è alto”. Nel caso di Vò, spiega ancora, “la segnalazione di un nuovo caso, dopo giorni di assenza, potrebbe essere legata ai movimenti o al peso degli asintomatici”.

Fonte: Ansa.