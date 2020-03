ROMA – Il picco potrà essere evitato, ma l’epidemia durerà più a lungo. Pier Luigi Lopalco, professore di igiene all’università di Pisa e responsabile epidemiologia nella task force della Regione Puglia per il contrasto al nuovo coronavirus, ha spiegato che le misure restrittive permetteranno di rendere il picco sostenibile.

Lopalco ha spiegato all’ANSA: “Grazie alle forti misure di contenimento in atto eviteremo un picco insostenibile, diluendo e rallentando i casi di SarsCov2, che comunque ci saranno, in un tempo più lungo: l’epidemia in atto, cioè, durerà di più ma il numero di casi risulterà gestibile per il Servizio sanitario”.

(Fonte ANSA)