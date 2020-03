SIRACUSA – I carabinieri li hanno fermati per strada: avevano un borsone con dentro magliette e scarpe e stavano andando a giocare a calcetto. E’ accaduto a Belvedere, nel Siracusano dove i militari hanno denunciato alcuni giovani che stavano per recarsi in un campetto della zona per una partita tra amici violando così le norme restrittive rilasciate dal Governo per contrastare il contagio da coronavirus.

Solo nella giornata di ieri, 20 marzo, le Forze di polizia – indica il Viminale – hanno controllato 223.633 persone e 9.888 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 91.129, denunciati 104 esercenti e sospesa l’attività di 19 esercizi commerciali. I 10mila denunciati in un giorno sono un record dall’avvio dei controlli, l’11 marzo. Salgono così a 1.650.644 le persone controllate dall’11 al 20 marzo: 70.973 quelle denunciate per mancato rispetto degli ordini dell’autorità, 1.600 per attestazioni false; 834.661 gli esercizi commerciali controllati e 1.977 i titolari denunciati.