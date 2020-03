ROMA – Nel caso fosse necessario reperire strutture per fronteggiare l’emergenza coronavirus, sono già disponibili circa 80 caserme, per un totale di 6.600 posti letto. Le strutture, secondo quando apprende l’ANSA, sono state messe a disposizione su tutto il territorio nazionale dalla Difesa dopo una verifica delle disponibilità da parte del Comando operativo di vertice interforze.

L’ex ospedale militare Baggio, a Milano, aprirà domani, dopo i lavori di adeguamento realizzati anche in collaborazione con gli specialisti del policlinico militare ‘Celio’ di Roma. La struttura alla periferia del capoluogo lombardo dispone di circa 50 posti letto. Una sessantina, invece, sono quelli di una struttura dell’Aeronautica a ridosso dell’aeroporto di Linate, anch’essa messa a disposizione per l’emergenza. Discorso analogo per gli alloggi dell’Aeronautica militare di San Damiano, a Piacenza, come era stato annunciato già nei giorni scorsi.

Il Comando operativo di vertice interforze ha anche individuato alcune strutture da impiegare eventualmente per la messa in quarantena, in varie parti d’Italia: tra queste, la base logistica di Colle Isarco (Bolzano) e quella di Roccaraso (L’Aquila) dell’Esercito, le basi dell’Aeronautica di Taranto, Trapani Birgi e Decimomannu (Cagliari). (fonte ANSA)