Coronavirus, estate 2021 con meno restrizioni? Le previsioni di Speranza: "Sono ottimista"

Che estate sarà quella del 2021? Sarà una estate senza restrizioni? Il ministro della Salute Roberto Speranza si è detto convinto che “dobbiamo guardare al futuro con ragionata fiducia”.

“Per l’estate – ha detto il ministro della Salute – sono ottimista ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo però è ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione andrà gradualmente a migliorare. Ma non ci sarà un momento X, sarà un percorso graduale”.

Ma le dichiarazioni di Speranza non convincono del tutto gli esperti.

Coronavirus, estate 2021 con meno restrizioni? Galli: “Ottimista ma stiamo attenti alle prossime settimane”

“Voglio essere ottimista per l’estate” come ha detto di esserlo Speranza, mentre “per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela e questo è un dato di fatto”, è il commento di Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3.

La terza ondata di Covid-19 “è in marcia, è ripartita e bisogna capire fin dove si è estesa”, ha spiegato Galli. Ma l’epidemia di coronavirus sta rallentando?

“I dati degli ultimi giorni sono i soliti dati da weekend – ha osservato l’esperto – Dobbiamo vedere se si mantengono e me lo auguro con tutto il cuore. Comunque sia, quello che vedremo oggi, domani e dopodomani è già delineato, scritto da quello che è accaduto, non lo possiamo fermare. Possiamo fermare, e mi auguro che si stia fermando, un’ulteriore diffusione” dei contagi. E per farlo, ha avvertito Galli, “il vaccino è uno strumento chiave”.

“Non c’è assolutamente alcun dubbio” sull’opportunità di proseguire con le restrizioni anti-Covid almeno fino a Pasqua, ha aggiunto, sottolineando che “anche quella della Sardegna”, passata da bianca ad arancione, “è una lezione: il conseguimento di determinati risultati che non hanno il tempo di consolidarsi fa sì che basti poco e bastino pochi giorni perché tutto di nuovo si ribalti e vada di nuovo dal bianco al colorato”.

Coronavirus, estate 2021 con meno restrizioni? Basetti: “Speranza forse troppo ottimista”

Sulle previsioni del ministro è cauto Matteo Bassetti: “Sul fatto di essere fiducioso per l’estate, il ministro Speranza è stato forse troppo ottimista. In questo momento è giusto che il ministro della Salute dia messaggi rassicuranti, però dal punto di vista operativo l’estate è dietro l’angolo. Dobbiamo ragionare non tanto per l’estate, nella quale credo sia utopico pensare di tornare alla normalità, ma mettere in sicurezza italiani e prepararci per l’inizio dell’autunno”, è la visione del direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria.

“L’obiettivo -ha aggiunto Bassetti– deve essere l’immunità di gregge, il 70-75% degli italiani vaccinati per novembre. Altrimenti potrebbe esserci una quarta ondata davvero pesante soprattutto se ci arrivassimo senza essere immunizzati”.