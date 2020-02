Coronavirus, evacuata sala stampa Regione Lombardia: verifiche su dipendente

ROMA – Evacuata a Milano la sala stampa della Regione Lombardia.

“Poiché sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l’unità di crisi che sta coordinando l’emergenza coronavirus – ha comunicato l’ufficio stampa della Regione Lombardia ai giornalisti che erano in attesa della conferenza stampa del governatore Attilio Fontana – in ottemperanza alle linee guida del ministero della Salute, la conferenza stampa viene annullata”.

L’unità di crisi è operativa da venerdì scorso, dopo la notizia del primo contagiato lombardo da coronavirus, al sesto piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione, ed è formata da tecnici delle direzioni generali Welfare e Protezione Civile coordinati dagli assessorati di riferimento. Alle riunioni partecipano in alcuni casi anche i vertici della Regione, ma non è detto che ci sia stato un contatto diretto con loro.

Coronavirus: voli per Milano vuoti, British li cancella

Proprio in queste ore intanto la British Airways ha deciso di cancellare 22 voli per Milano, previsti fra oggi e l’11 marzo, a causa della mancanza di prenotazioni legata al diffondersi dell’allarme internazionale sui casi di coronavirus in Italia. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando fonti della stessa compagnia di bandiera britannica. Il governo del Regno Unito ha peraltro confermato proprio oggi di non voler imporre alcun provvedimento di stop dei collegamenti aerei con l’Italia, ritenendola una misura controproducente in termini di sicurezza.

Fonte: Ansa.