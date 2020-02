Coronavirus, su Facebook il tributo a medici e infermieri di Monselice: “Sono i nostri angeli”

ROMA – LʼUlss 6 Euganea, azienda sanitaria che raggruppa lʼintera provincia di Padova, in questi giorni difficili in cui il Nord Italia sta combattendo contro il coronavirus ha voluto rendere omaggio a tutto il personale ospedaliero di Monselice con un post su Facebook:

“A chi in questi giorni, in queste ore, in questi minuti sta garantendo l’assistenza all’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, a medici, infermieri, tecnici, amministrativi, agli operatori del Dipartimento di Prevenzione e a tutti coloro che a vario titolo stanno lavorando, rispondendo con competenza, attenzione, prontezza, serietà all’emergenza, va il più sentito GRAZIE dell’intera Direzione Strategica dell’Ulss 6 Euganea. E’ nelle situazioni straordinarie come questa che si riconoscono i veri professionisti, e hanno il vostro volto. Una stretta di mano a ciascuno di voi, nostri eroi”.

E ancora: “Sta calando la notte, ma loro sono più attivi e operativi che mai. Ecco altri angeli dell’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, ora al lavoro con abnegazione, senso del dovere, incondizionata passione. La Direzione Strategica tutta dell’Ulss 6 Euganea si congratula con queste donne e questi uomini che, nel loro fare e agire quotidiano, si sono dimostrati luminosi fari. A illuminare la notte, e a risplendere nel giorno”.

Fonte: Facebook.