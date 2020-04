Coronavirus, fermato dalla polizia si giustifica: “Sto andando da una prosti****”. Multato

ROMA – “Sto andando da una prosti****”. E multa fu.

“Sto andato da una prost****”. Così un uomo, originario di Pescara, senza troppi giri di parole, si è giustificato con i poliziotti che lo hanno fermato nell’ambito dei controlli di routine per il coronavirus.

L’uomo era a bordo della sua automobile, nonostante le restrizioni previste dal Dpcm, e stava andando a Francavilla al Mare (Chieti) per raggiungere una prostituta.

Fermato ad un posto di blocco, non ha avuto alcun problema a spiegare il reale motivo della trasferta. L’uomo, come ovvio, è stato sanzionato.

I denunciati nel weekend.

Con gli 11mila di ieri salgono ad oltre 20mila le persone denunciate nel weekend dalle forze dell’ordine.

Ieri, quindi domenica 5 aprile, sono stati 186.741 i controllati: 11.022 sono stati sanzionati per i divieti di spostamento, 47 per false dichiarazioni e 25 per violazione della quarantena.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 66.538: 115 titolari sono stati sanzionati, per 24 è stata decisa la chiusura dell’attività. Sabato i denunciati erano stati circa 9.500; i trasgressori aumentano, dunque.

Complessivamente, dalla data di inizio dei divieti di spostamento, lo scorso 11 marzo, i denunciati per violazioni ai divieti anti-contagio sono stati quasi 188 mila su 5 milioni di persone controllate: un dato che si attesta sul 3,7%. Sensibilmente più alta la quota di trasgressori registrata ieri: 5,9%.

La domenica di sole ha evidentemente invogliato più gente del solito ad uscire senza un’adeguata motivazione. I denunciati per violazione della quarantena sono stati complessivamente 419, da quando è stata introdotta la fattispecie. Loro rischiano il carcere da 1 a 4 anni per aver attentato alla salute degli altri cittadini. (fonti: Ansa, Agi).