Coronavirus, festa in garage per Pasquetta: 15 studenti fuori sede multati alla Romanina

ROMA – Avevano organizzato una festa in garage per la Pasquetta, con musica a tutto volume e alcolici passati di mano in mano. Per questo 15 studenti fuori sede sono stati multati alla Romanina, periferia sud di Roma.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, sono intervenuti lunedì sera, in seguito a una segnalazione per musica alta e schiamazzi provenienti da un garage condominiale in via Mario Angeloni.

I 15 ragazzi, tutti domiciliati a quell’indirizzo, avevano di fatto organizzato una festa con musica e bevande alcoliche. Tutti sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione delle misure urgenti dovute all’emergenza epidemiologica da covid-19, redarguiti e invitati a rientrare nelle rispettive abitazioni.

Lo stesso è avvenuto a Lucca, dove le forze dell’ordine hanno sorpreso quattro famiglie intente a festeggiare nell’autorimessa del palazzo, con tanto di dolci e bibite, mentre i bambini giocavano in cortile.

Coronavirus Pasquetta, record di multe: oltre 16mila in un giorno

Record di persone multate in un solo giorno. Si tratta (come era prevedibile) del giorno di Pasquetta: su 252.148 controllate dalle forze di polizia, 16.545 sono risultate non in regola rispetto ai divieti sugli spostamenti, il 20,2% in più rispetto al giorno di Pasqua (13.756).

Secondo i dati diffusi dal Viminale, tra Pasqua e Pasquetta i controlli hanno riguardato complessivamente 465.713 persone, 30.301 delle quali (il 6,5%, contro una media dei giorni feriali che oscilla tra il 3 e il 4%) risultate non in regola.

Sempre a Pasquetta le persone denunciate per aver attestato il falso nell’autodichiarazione sono state 88, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus 29. I controlli di esercizi e attività commerciali sono stati 62.391 e hanno portato a sanzionare 146 esercenti e a chiudere 63 attività. (Fonte: Ansa).