Coronavirus, folle festa in piazza a Padova: alcol e niente mascherine

PADOVA – Finisce il lockdown ed è festa in piazza dei Signori a Padova, tra brindisi e poche mascherine. A riportare la notizia è Il Mattino di Padova.

Nel video si vedono decine di ragazzi con il bicchiere in mano ma senza mascherine.

Gli stessi ragazzi, poi, forse complice l’euforia, trascorrono la serata a distanza ravvicinata. Infrangono dunque le due regole principali in questa fase di lenta e progressiva uscita dal contagio.

Le immagini sarebbero state riprese all’angolo tra via Dante e piazza dei Signori, dove sono ubicati alcuni locali.

Uno di questi è già stato multato dal Comune qualche settimana fa, sempre per assembramenti e comportamenti non consoni dei clienti.

I carabinieri sarebbero intervenuti attorno all’una e mezza di notte e, stando a quanto riportato dal quotidiano, avrebbero effettuato un arresto.

Durante il controllo c’è chi ha sferrato un pugno a un militare, riporta sempre il quotidiano.

Ora è attesa una forte presa di posizione del sindaco Sergio Giordani. Non è escluso che ci sia qualche provvedimento di chiusura.

Nel tavolo tecnico settimanale in Prefettura (il Cosp) che si è tenuto in mattinata sindaco, prefetto e forze dell’ordine hanno discusso di come gestire la situazione.

I vigili urbani lunedì sera hanno soltanto compilato un verbale di accertamento che dovrà essere spedito in Regione, l’unico ente titolato a emettere l’eventuale sanzione in quanto fonte dell’ordinanza.