FIRENZE – Girava in auto senza patente e senza un valido motivo di necessità in piena emergenza coronavirus. Accade a Firenze, dove un giovane cinese, fermato dalla polizia municipale dovrà ora pagarne le spese a caro prezzo.

Il ragazzo non si è fermato all’alt di una pattuglia in via Campo d’Arrigo, nella zona dello Stadio, ma è stato bloccato poco dopo. Agli agenti il giovane, proprietario del veicolo ma sprovvisto della patente di guida, ha spiegato che era uscito a fare un giro senza alcuna necessità.

Per lui è scattata così una maxi multa da 5.110 euro per guida senza patente, a cui si sommerà quella per aver violato le disposizioni sul coronavirus, il cui ammontare sarà stabilito dal prefetto e può arrivare a 4mila euro. Più quella per non essersi fermato al posto di blocco, fino a 345 euro, anche questa decisa dal prefetto.

Fonte: Agi