FIRENZE – Caso sospetto di coronavirus a Firenze. Una donna di 65 anni colpita da un violento attacco di tosse su un treno proveniente da Venezia ha fatto scattare il protocollo per i casi sospetti di contagio da Covid-19 alla stazione centrale di Santa Maria Novella.

La donna, come mostrano i numerosi filmati apparsi in Rete nella serata di lunedì 24 febbraio, sarebbe stata prelevata dal treno e trasferita all’ospedale Santa Maria Nuova per accertamenti. A prelevarla alcuni soccorritori vestiti con le tute bianche anti-contaminazione. Al momento il caso non è stato confermato dalle aziende sanitarie fiorentine.

Se fosse confermato il contagio sarebbe il secondo caso in Toscana. Nella giornata di ieri infatti, un imprenditore di 60 anni, è risultato positivo al test del coronavirus. L’uomo era tornato da Singapore circa venti giorni fa. (fonte 055 FIRENZE)