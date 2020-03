ROMA – Anche FlixBus sospende il servizio per l’emergenza coronavirus fino al prossime 3 aprile su tutto il territorio italiano. I passeggeri avranno diritto al rimborso dei biglietti già acquistati.

In una nota FlixBus ha fatto sapere che per supportare gli sforzi messi in campo da tutte le istituzioni che chiedono di evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza/domicilio, sospenderà fino al 3 aprile 2020 il suo servizio su tutto il territorio italiano.

Nella nota si legge che tutti i passeggeri avranno diritto al rimborso del prezzo del biglietto acquistato tramite un voucher che verrà inviato alla email usata al momento della prenotazione. Il voucher non avrà costi di cancellazione e per chi non lo ricevesse, è stata disposta una procedura da seguire sul sito dedicato.

FlixBus nella nota aggiunge: “Ci rammarichiamo per i disagi e speriamo di riuscire presto a tornare a viaggiare con voi”.

(Fonte ANSA)