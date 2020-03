CESENA – Ha simulato di essere stato contagiato dal coronavirus per evitare l’espulsione, ma sanitari e agenti di polizia non hanno abboccato. Protagonista un 26enne marocchino, irregolare in Italia, già condannato a due anni e otto mesi per spaccio, accompagnato martedì scorso dalla polizia della questura di Forlì al centro di rimpatrio Brunelleschi di Torino.

Il giovane per evitare il rimpatrio si è dapprima procurato dei conati di vomito per poi, probabilmente ingerendo del tabacco, fare rapidamente salire la temperatura corporea a quasi 39 gradi. Sottoposto a tampone il magrebino è risultato negativo ed è partito per il Marocco. (fonte ANSA)