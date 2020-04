Coronavirus fratelli medici Tizzani: da Giaveno in corsia contro il covid-19 (Foto archivio ANSA)

ROMA – Sei giovani medici e fratelli originari di Giaveno, nella provincia di Torino, sono impegnati in corsia nella lotta contro il coronavirus. I sei fratelli, che fanno parte di una famiglia composta da 11 figli, hanno ereditato la passione per la medicina dal padre, anche lui medico.

A raccontare la storia di Davide, Pietro, Emanuele, Barbara, Maria e Alessandra Tizzani è La Valsusa, il settimanale locale che a questi coraggiosi medici ha dedicato un servizio. I fratelli Tizzani sono tutti specializzati in medicina di pronto soccorso e lavorano nei principali ospedali della provincia di Torino, dalle Molinette al San Giovanni Bosco fino al San Luigi di Orbassano.

Una intera famiglia impegnata a contrastare la diffusione del coronavirus, che come tanti altri medici e infermieri in tutta Italia sta lavorando senza sosta per salvare il maggior numero di contagiati.

(Fonte Valsusa e Today)