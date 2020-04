TRIESTE – C’è anche una bimba di 3 anni e mezzo, positiva al Covid-19, tra le persone ricoverate in terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, durante una videoconferenza con la stampa.

“La bambina – ha spiegato – è ricoverata all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, in osservazione nella terapia intensiva”.

Nella stessa struttura “c’è un altro bimbo ricoverato, di 7 anni, positivo al coronavirus, ma non in terapia intensiva”. E “c’era anche un ragazzino di 10 anni, positivo, già dimesso”.

Da oggi in Friuli Venezia Giulia, come previsto da un’ordinanza, è obbligatorio coprire bocca e naso quando si esce di casa. “Ribadisco – ha detto il governatore Massimiliano Fedriga – che indossare mascherine serve per proteggere gli altri. Se tutti le indossano ci proteggiamo a vicenda”.

A chi gli chiedeva invece precisazioni sulle distanze da rispettare rispetto alla propria abitazione per la pratica di attività motoria e passeggiate, Fedriga ha risposto che vale quanto previsto nel Dpcm: “Nell’ordinanza per il Fvg non c’è una disposizione specifica” a riguardo. “Il nostro intervento è stato sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Non possiamo interpretare un Dpcm del Governo”.

A Pasqua le forze dell’ordine hanno controllato 2.893 persone in tutta la regione, delle quali 260 sono state sanzionate e 11 denunciate per reati diversi da quelli previsti dal Dpcm. Specificamente, nella sola città di Trieste sono state 883 le persone controllate, delle quali 87 sono state multate.

Sono stati controllati anche 421 esercizi e attività commerciali ma non sono state rilevate irregolarità. (Fonte: Ansa).