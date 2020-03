Coronavirus. In fuga da Roma verso la casa al mare: 1400 denunciati nel week-end

ROMA – Nel week end scorso i cittadini romani denunciati per aver trasgredito il divieto di spostamento sono stati circa 1400 su 50mila controlli effettuati (23.500 sabato e altri 30mila domenica). Persone a piedi, in scooter ma soprattutto in auto. Soprattutto questi ultimi erano nel mirino degli agenti piazzati ai posti di blocco sulle grandi arterie in uscita da Roma.

Dei 1400 fermati, serbatoio pieno e valige nel bagagliaio, la gran parte tentava di evadere dalla città. Dirigendo la fuga verso la seconda casa al mare o verso la villetta in campagna. In palese violazione dei divieti di non uscire di casa e di non allontanarsi dal Comune di residenza. E adducendo giustificazioni non veritiere con tanto di falsa dichiarazione nel documento di autocertificazione che si deve esibire.

Perché con gli ultimi decreti del governo diventa difficile sostenere “comprovate” necessità di salute (la farmacia a dieci km da casa?). O lavorative (con tutte le attività chiuse d’autorità?). Peraltro gli agenti addetti ai controlli possono incrociare i dati della vettura con quelli del proprietario. Chi è fuori dal proprio Comune salta fuori all’istante.

Litorale romano off-limits da Torvajanica a Nettuno

Chiudono le spiagge dei comuni del litorale romano fino al 3 aprile. I sindaci dei comuni Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia oggi in una riunione vai Skype hanno deciso di vietare qualsiasi attività sugli arenili di Torvaianica, Ardea, Anzio e Nettuno.

Dunque diventa off limits tutto il tratto di spiaggia che si estende da Torvaianica a Nettuno, ovvero al meta di week end e vacanze di molti romani perché è il tratto balneare più vicino alla Capitale.

Inoltre le Forze dell’Ordine hanno intensificato ulteriormente i controlli coordinati dei confini territoriali, per garantire il rispetto delle misure del Governo, evitando assembramenti e spostamenti da un Comune all’altro. (fonte Il Messaggero e Ansa))