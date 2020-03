Coronavirus, donna positiva evade da quarantena per andare in farmacia: denunciata, rischia 12 anni (foto ANSA)

GENOVA – Una donna risultata positiva al coronavirus ha violato la quarantena obbligatoria per andare in farmacia ed è stata denunciata.

E’ successo nel quartiere di Certosa, a Genova, dove la malata, sostenendo di non essere riuscita a contattare la Asl e di avere bisogno di una mascherina per un familiare, è uscita di casa per dirigersi in una farmacia della zona ma è stata fermata e denunciata dalla polizia.

A notarla sono stati gli agenti del V Distretto della polizia locale che hanno ricostruito i suoi movimenti, escludendo per fortuna che sia venuta in contatto con qualcuno.

Dopo aver provveduto a fornire alla donna una mascherina di quelle in dotazione alla pattuglia, gli agenti l’hanno segnalata all’Autorità Giudiziaria per non aver rispettato il decreto del Governo emanato che per limitare la diffusione del contagio da coronavirus.

La donna ora rischia l’arresto immediato e il carcere. L’articolo del codice penale non rispettato dalla signora genovese è il 452, che disciplina i reati contro la salute pubblica e per cui la pena arriva fino ai 12 anni di reclusione. (fonte GENOVA 24)