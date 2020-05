Coronavirus Genova, ragazza scappa da reparto covid e gira per la città (Foto archivio ANSA)

GENOVA – Una ragazza con problemi psichici e positiva al coronavirus si è data alla fuga dal reparto covid dell’ospedale San Martino di Genova e ha girato per un giorno la città.

La giovane di 20 anni e con problemi di tossicodipendenze era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale sabato 2 maggio.

La ragazza era stata sottoposta a perizia psichiatrica, ma anche al tampone per coronavirus per via di alcuni sintomi.

Il risultato del tampone è stato positivo e così è stata ricoverata nel reparto covid, nel padiglione 12 dell’ospedale San Martino.

Dopo due giorni di ricovero, la giovane positiva al coronavirus è fuggita dall’ospedale di Genova la mattina del 4 maggio.

La ragazza ha preso un autobus e girato indisturbata per la città, tra le persone ignare che fosse contagiata.

Subito sono scattate le ricerche della positiva in fuga, che sono durate un giorno.

La mattina di martedì 5 maggio la giovane è stata trovata dalle autorità mentre vagava per Genova.

La giovane è stata riportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, in attesa di decidere dove ricoverarla.

Il bus che è stato preso dalla ragazza il 4 maggio per la fuga è stato sanificato dal coronavirus dall’azienda Amiu di Genova.

Oltre al bus, sono stati sanificati anche il bar dove ha fatto colazione e altre zone in cui è passata la giovane. (Fonte: ANSA)