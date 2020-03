TORINO – Gianni Zampino, 41 anni torinese, affida a un messaggio video, trasmesso dal Tg1, la sua battaglia contro il coronavirus.

“Perché in troppi prendono ancora la situazione sotto gamba”, spiega. “Purtroppo non posso ancora respirar senza l’ausilio di questa maschera e di notte devo portare un casco che mi permette di respirare”, ha raccontato in un video pubblicato sui social.

“Voglio fare questo video – ha spiegato Zampino dalla terapia intensiva – perché vedo che troppa gente ancora prende sotto gamba questo maledetto virus, che mi ha stravolto la vita da circa dieci giorni”.

“Avevo il mio lavoro da responsabile, mi prendevo cura di mio papà, curavo i miei hobby tra cui tanto sport”, spiega Gianni in un video diventato virale. “Devo dire che ho come tanti sottovalutato questo virus. Ho pensato a un discorso politico, a un discorso militare, a una bufala, a tantissime cose”.

Il 41enne racconta che il coronavirus ha ucciso la persona più cara della sua vita, suo padre: “Questo virus è entrato nel mio corpo e ha anche ucciso la persona più cara della mia vita, che era mio padre. Tutti dicono che questo virus è una normale influenza. Vi posso dire che non è così”, racconta ancora.

“Entra dentro di te, si impossessa di te, ti prende i polmoni e le vie respiratori. La cosa più brutta è che non è conosciuto. Come fai a sconfiggere un avversario che non conosci? Dovete capire che non è un gioco. Passo le notti con un respiratore, non riesco a dormire, la mia vita è stravolta. Vorrei che nessuno provasse le sofferenze che ho provato io, perché questo sembra un film horror ma purtroppo non lo è”. (fonte RAI TG1)