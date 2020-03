Coronavirus, giocavano a calcetto nonostante divieto: a Bari lite tra ragazzini e vigili

BARI – La polizia locale di Bari è intervenuta per far rispettare il divieto di assembramento e chiudere il campo da calcetto che si trova a ridosso della Muraglia di Bari Vecchia dove era in corso una partita tra ragazzini.

C’è stato qualche momento di tensione, perché inizialmente i giovani non volevano abbandonare il campetto e hanno continuato a giocare nonostante gli agenti li invitassero ad uscire.

“Purtroppo dove non arriva il senso di responsabilità di ciascuno arrivano le chiusure. In queste ore stiamo procedendo con la chiusura dei campetti sportivi cittadini per evitare assembramenti e possibili contagi. Forse non è chiaro, lo ripeterò ancora una volta: dovete stare a casa”, dice il sindaco Antonio Decaro. (fonte ANSA)