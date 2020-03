ROMA – Un vigile del fuoco in servizio a Parma è morto dopo essersi ammalato di coronavirus il 29 marzo. Giorgio Gardini, 58 anni, è deceduto all’ospedale Maggiore dove era ricoverato.

Gardini aveva contratto il coronavirus ed era stato ricoverato all’ospedale di Vaio, poi era stato trasferito all’ospedale Maggiore per l’aggravamento delle sue condizioni. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29, l’ispettore anti-incendi dei vigili del fuoco del Comando di Parma è morto.

A dare il triste annuncio è stato il corpo dei vigili del fuoco in un post su Twitter: “Giorgio Gardini non ce l’ha fatta. Il nostro collega è mancato stanotte dopo essersi ammalato per il #COVIDー19. Il Capo del Corpo Dattilo e tutti i #vigilidelfuoco si stringono al dolore della famiglia di Giorgio e dei colleghi del comando di Parma”.

(Fonte ANSA e la Gazzetta di Parma)