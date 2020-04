ROMA – Giulio Gallera ricopre, dal 28 Giugno 2016, la carica di Assessore al Welfare per la Regione Lombardia. In questi drammatici frangenti in cui la regione è squassata dal Coronavirus, il suo volto e il suo operato sono in prima linea contro l’emergenza. Ha parlato del tema emergenza Coronavirus con il settimanale VOI, diretto da Lorella Ridenti, da venerdì in edicola. Il primo punto affrontato è quello della realizzazione dell’ospedale al Portello Fiera di Milano inaugurato lo scorso 31 marzo.

“L’inaugurazione – spiega Gallera – ha costituito una grandissima ed insperata soddisfazione. Tutto è scaturito da un’idea folle che è nata insieme al Presidente della Regione Lombardia Fontana, di fronte all’enorme bisogno di spazi adeguati, per erigere una struttura di terapia intensiva con i relativi macchinari. Ormai avevamo chiuso tutte le sale operatorie possibili, mutandole alla nuova esigenza, e tutte le cantine dei plessi ospedalieri, erano state svuotate di respiratori considerati desueti, rispolverati e divenuti preziosi”.

Quindi Gallera prosegue: “Ma tutto questo non poteva bastare: abbiamo parlato con la Protezione Civile, sulla possibilità di creare una struttura ex novo in un’area milanese, dove garantire un ampio numero di posti. In realtà, dopo un primo rapporto con loro, siamo rimasti soli, però questo non ci ha impedito di tirare dritto nel nostro progetto”.

Gallera poi smentisce le presunte frizioni con il Governo centrale: “Noi come Regione Lombardia, ed io per primo, vogliamo avere un rapporto istituzionale corretto con il Governo centrale. Questo non è il momento di litigare, quanto di fornire delle risposte concrete ai cittadini disperati. Per fortuna con alcuni, come il ministro Speranza ed il suo vice Sileri, che si è ammalato di Covid-19, e del suo essere ora negativo, ho sinceramente gioito, ho rapporti proficui di collaborazione”, chiarisce l’assessore lombardo.

Gallera è ottimista e intravede a fine mese un primo piccolo ritorno alla “normalità”: “I sacrifici fatti, che hanno dato le risposte epidemiologiche sperate, in merito all’abbattimento del virus, non devono essere vanificati. Questa è una lunga guerra: si vincerà la battaglia più forte con la stagione calda che ci darà una mano, e per la fine di aprile, dovremmo avere il tanto agognato respiro di sollievo”.

Infine, una riflessione sul prossimo futuro: “In una ricostruzione, nulla è più come era prima. Ci dovremo abituare e rassegnare ad una diversa socialità: le strutture apriranno a scaglioni, i luoghi pubblici saranno obbligati a mantenere il noto metro di distanza, e non creare assembramento. Inoltre ci sarà l’obbligo delle mascherine per tutti, che la regione sta iniziando a distribuire”, conclude Gallera.