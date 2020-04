ROMA – Giuseppe Esposito, luogotenente della polizia municipale di Napoli, è morto per coronavirus. A darne notizia, il sindaco, Luigi de Magistris, porgendo in una nota le condoglianze alla moglie e ai figli.

L’uomo, 33 anni di servizio, di cui gli ultimi 22 in forza all’Unità operativa rimozione auto, aveva contratto il Covid 19 in un ospedale di Bergamo dove a febbraio si era recato per sostenere un lieve intervento al ginocchio e la riabilitazione connessa.

Ieri, venerdì 3 aprile il corpo è giunto a Napoli da Bergamo ed è stato accolto dal Comando in via Santa Maria del Pianto a sirene spiegate come segno di omaggio.