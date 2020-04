Coronavirus, il Governo fisserà un prezzo politico per le mascherine chirurgiche: 90 centesimi

ROMA – “Ci sarà l’obbligo di indossare le mascherine e di rispettare il distanziamento fino a che non ci sarà un vaccino”.

A dirlo è stato ieri, quindi martedì 21 aprile, il premier Conte.

E per far rispettare l’obbligo ora il Governo ha deciso di fissare un prezzo politico di 90 centesimi per ogni mascherina chirurgica.

A raccontarlo è Paolo Russo della Stampa.

Il prezzo politico sarà inserito con una norma ad hoc nel prossimo decreto di aprile.

Nessun prezzo fissato invece per le mascherine Ffp2 e 3. (Fonte: La Stampa).

Genova, 200mila mascherine per gli ospedali pediatrici

200mila mini mascherine chirurgiche per i piccoli pazienti di tutti gli Ospedali pediatrici italiani sono state consegnate oggi a Paolo Petralia direttore generale del Gaslini e presidente dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani da Imagro Spa.

“Gli Ospedali pediatrici non si sono mai fermati in questo difficile periodo, provvedendo a curare la pressoché totalità dei bambini positivi al coronavirus che hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero, e riprogrammandosi per continuare le attività nel modo più appropriato e sicuro per poter assistere tutti gli altri”.

“Oggi più che mai – dice Petralia – in vista della futura ripartenza a pieno regime abbiamo bisogno di implementare tutti i dispositivi di protezione necessari”.

“Siamo da sempre vicino alla realtà pediatrica del Gaslini – le parole di Massimo Pollio, Ceo di Imagro Spa che ha curato l’acquisto e la spedizione delle mascherine – e oggi, in un momento di grande preoccupazione per tutti, siamo particolarmente felici di poter assicurare, suo tramite, anche ai piccoli pazienti di tutti gli altri Ospedali Pediatrici Italiani un presidio di protezione e sicurezza tanto fondamentale”. (Fonte: Ansa).